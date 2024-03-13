Уже грядущим летом ожидается перелом в конфликте из-за истощения ВСУ

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Летом 2024 года ситуация на Украине может достигнуть поворотного момента из-за дефицита людей и вооружения у ВСУ. Об этом пишет Advanced
«Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии Киева, положение Украины на фронте продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом», — говорится в статье.
Издание предполагает, что это может случиться уже этим летом. Если в ВСУ продолжит сохраняться дефицит живой силы и вооружения, то ВСУ РФ смогут осуществить мощный прорыв.
Таким образом, не стоит недооценивать противника, а Запад сильно недооценивал Россию и ее боеспособность, заключил автор статьи.
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