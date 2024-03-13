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Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут стремиться достичь границ Украины, установленных в 1991 году, многие годы.
Об этом заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в ходе интервью на YouTube-канале «Фабрика новостей».
Таким образом Лапин отреагировал на вопрос о возможности ВСУ достичь границ 1991 года. Он раскритиковал замыслы руководства Украины и отметил нехватку мотивированных солдат для достижения данной цели.
Бывший майор ВСУ выделил проблемы в высшем военном руководстве и дезориентацию украинского общества.
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Таким образом Лапин отреагировал на вопрос о возможности ВСУ достичь границ 1991 года. Он раскритиковал замыслы руководства Украины и отметил нехватку мотивированных солдат для достижения данной цели.
«Каким образом, и с какими силами? Когда мы доберемся туда? Посмотрите, что они делают с мобилизацией. Они стремятся сохранить привилегии для чиновников и богатых», — отметил офицер.Он добавил, что при сохранении текущего положения придется воевать будущим поколениям.
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Артем Кузьмин