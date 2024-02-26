Американский Конгресс пока не смог договориться предотвращении шатдауна

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В минувшие выходные американские законодатели отказались от предварительных планов огласить текст закона о сделке по финансированию. Таким образом, Конгресс упустил возможность предотвратить надвигающийся крайний срок вынужденной приостановки работы правительства (шатдауна).
Изначально предварительный текст документа планировалось огласить вечером, 25 февраля, сообщает издание The Washington Post. Теперь примерно пятая часть структур федерального правительства США прекратит работу 2 марта. Для оставшихся 80% государственных правительственных институтов крайний срок наступит всего через неделю, пишут авторы материала.
Отмечается, что даже частичная приостановка работы министерств приведёт к нарушению федеральных программ продовольственной помощи, среди которых Специальная дополнительная программа питания для женщин, младенцев и детей (англ. The Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children - WIC, прим. ред.).
Фото: istockphoto/MarianVejcik
Конгресс США не может принять правительственный бюджет с осени 2023 года. Такая ситуация сложилась из-за непрекращающихся разногласий между представителями Республиканской и Демократической партий. Первые контролируют Сенат, вторые составляют большинство в Палате представителей. Конгрессмены ушли на каникулы до 28 февраля, так и не проголосовав за уже одобренный верхней палатой законопроект о нуждах национальной безопасности, включающий пункт о выделении $95,34 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню.
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Отмечается, что даже частичная приостановка работы министерств приведёт к нарушению федеральных программ продовольственной помощи, среди которых Специальная дополнительная программа питания для женщин, младенцев и детей (англ. The Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children - WIC, прим. ред.).
Конгресс США не может принять правительственный бюджет с осени 2023 года. Такая ситуация сложилась из-за непрекращающихся разногласий между представителями Республиканской и Демократической партий. Первые контролируют Сенат, вторые составляют большинство в Палате представителей. Конгрессмены ушли на каникулы до 28 февраля, так и не проголосовав за уже одобренный верхней палатой законопроект о нуждах национальной безопасности, включающий пункт о выделении $95,34 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню.
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Александр Бойцов