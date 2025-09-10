Конкурс «Это у нас семейное»: новые возможности для семей Подмосковья

10 сентября 2025, 11:46

Конкурс «Это у нас семейное» открывает новые возможности для семей Подмосковья

Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

Продолжается регистрация на конкурс «Это у нас семейное» — самый массовый проект платформы «Россия — страна возможностей», который создан, чтобы объединять поколения, помогать семьям проводить больше времени вместе и сохранять традиции.