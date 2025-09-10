Конкурс «Это у нас семейное»: новые возможности для семей Подмосковья
Продолжается регистрация на конкурс «Это у нас семейное» — самый массовый проект платформы «Россия — страна возможностей», который создан, чтобы объединять поколения, помогать семьям проводить больше времени вместе и сохранять традиции.
Семейные команды формируются из нескольких поколений — дети, родители, бабушки и дедушки. Вместе они выполняют творческие задания: собирают семейный музей, пишут книгу о предках, создают кулинарные проекты, чтобы лучше узнать друг друга и почувствовать настоящую силу семьи.
Финалисты конкурса получают не только яркие впечатления, но и реальную поддержку. Самые дружные и творческие семьи поборются за сертификат на улучшение жилищных условий на 5 000 000 рублей, большое семейное путешествие и другие подарки от партнеров.
Конкурс проводится по инициативе Президента России Владимира Путина и стал частью национального проекта «Семья».
Регистрация открыта до 14 сентября. Подробности — на официальном сайте конкурса.
