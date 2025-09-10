Братья Сафроновы выберут лучших иллюзионистов в Подмосковье
В Московской области готовятся к финальным выступлениям отборочного этапа фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках», рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
В эти выходные, 13 и 14 сентября, жителей и гостей региона ждут яркие шоу трюков иллюзии на фестивале «Маги в парках»:
• в субботу — в парке им. Н. Островского в Ступине,
• в воскресенье — в Зарайском центральном парке.
Начало программ — в 19:00.
На сцену выйдут начинающие и опытные иллюзионисты. Их номера будут оценивать братья Сафроновы — известные иллюзионисты, актеры и ведущие телевизионных проектов. Кроме конкурсной части зрители увидят фирменные трюки звезд фестиваля: «Телепортацию», «Распиливание», а некоторые гости смогут даже принять участие.
Проект завершится 21 сентября большим гала-концертом в Красногорске, на набережной Павшинской поймы. Победители конкурса выступят вместе с братьями Сафроновыми, а также с известными иллюзионистами и фокусниками из России и других стран.
Подробности — на сайте и в официальном сообществе фестиваля «ВКонтакте».
