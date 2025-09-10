Учителя Подмосковья подали более тысячи онлайн-заявок на выплату за аренду жилья

10 сентября 2025, 09:53

оригинал Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Свыше тысячи заявок на получение выплаты за аренду жилья подали учителя в Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Выплата на аренду жилья предоставляется учителям начальных классов и учителям-предметникам, которые преподают наиболее востребованные дисциплины: русский язык, химию, биологию, физику, информатику и математику.





«Для получения выплаты учителя должны работать не менее чем на полторы ставки (учителя начальных классов — не менее 25 часов в неделю) и у них не должно быть своего жилья в Подмосковье», — говорится в сообщении.