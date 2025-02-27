Конкурс художников «Архитектура дипломатии» впервые проходит в международном формате

Профессионалы и любители могут стать участниками IV Открытого творческого конкурса «Архитектура дипломатии» среди молодых художников от 18 до 35 лет. Об этом сообщили в Главном производственно-коммерческом управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России, которое проводит конкурс.