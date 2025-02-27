Конкурс художников «Архитектура дипломатии» впервые проходит в международном формате

Фото: сайт updk.ru
Профессионалы и любители могут стать участниками IV Открытого творческого конкурса «Архитектура дипломатии» среди молодых художников от 18 до 35 лет. Об этом сообщили в Главном производственно-коммерческом управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России, которое проводит конкурс.
«Конкурс стартовал 10 февраля – в День дипломатического работника. В этом году он впервые проходит в международном формате. К участию приглашаются юные и молодые художники от 12 до 35 лет со всего мира – профессионалы и любители, студенты, учащиеся колледжей, творческих курсов и школ. Тема этого года – «Дипломатия сквозь века». Участникам предстоит представить собственное видение дипломатической службы, деятельности внешнеполитических ведомств и успехи дипломатов разных стран», – сообщили организаторы.В год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приветствуется использование в качестве источника творческого поиска событий войны и роли дипломатии в послевоенном устройстве мира; исторических фактов и фигур; символов, ассоциирующихся с дипломатией и внешней политикой; других тем, связанных с идеей конкурса.
Для участия в творческом соревновании необходимо подать заявку на адрес pressa@updk.ru. Приём работ продлится до 12 мая. Лауреатов определят в двух номинациях: «Юные художники» (от 12 до 18 лет) и «Молодые художники» (от 18 до 35 лет). В первой номинации жюри отберёт пять лучших работ, во второй – 15.
Торжественное вручение дипломов лауреатам состоится в Москве. Победители будут отмечены денежным вознаграждением и памятными подарками.
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