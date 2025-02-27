Два подмосковных предприятия стали лауреатами конкурса «Звезда качества России»

Фото: сайт zvezdakachestvarossii.ru
Два подмосковных предприятия названы лауреатами Всероссийского конкурса производителей товаров и услуг «Звезда качества России» за 2024 год, сообщили его организаторы. Победители объявлены Москве.
«Лауреатом в номинации «Производители обуви» стало ООО «Жанетт» из Мытищ, а в номинации «Производители пряжи» – ООО «Пехорский текстиль» из Люберцец. Как отмечено в решении конкурсной комиссии, эти предприятия признаны лауреатами за многолетний выпуск продукции высшего качества для широкого круга потребителей и высокопрофессиональную организацию производства с образцовой культурой труда», – говорится в сообщении.Конкурс «Звезда качества России» учреждён Объединением потребителей страны в 2013 году. Его общественные награды считаются самыми значимыми для участников потребительского рынка.
Главная цель конкурса – повышение престижа, привлекательности и доступности отечественной продукции для потребителей. Задача – продемонстрировать и поддержать производственные достижения отечественных предпринимателей в выпуске качественной продукции широкого потребления, публично отметить их высокопрофессиональный и добросовестный труд.
Всего конкурсных номинаций – 23. За 11 лет проведения конкурса «Звезда качества России» его лауреатами стали 89 предприятий из 38 региона, в том числе семь – из Московской области.
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Лора Луганская