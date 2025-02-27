Подмосковье поучаствует в конкурсе «Культурная столица года»

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Подмосковье примет участие в конкурсе «Культурная столица 2027 года». По сообщению организаторов мероприятия, оно направлено на укрепление патриотизма, обеспечение роста привлекательности для туристов, а также представление социально-экономического потенциала.
Помимо этого, конкурс «Культурная столица года» поспособствует гормонизации миграционных процессов.
Подать заявку можно, начиная с 15 апреля текущего года. Все подробности указаны на сайте.
Победителями конкурса ранее становились Нижний Новгород и Грозный.
Перед этим сообщалось, кто стал лауреатом конкурса «Звезда качества России».
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Подать заявку можно, начиная с 15 апреля текущего года. Все подробности указаны на сайте.
«Культурная столица» — это почетное переходящее звание, прекрасный повод для жителей наших городов представить все лучшее, что было в их уникальной истории, что есть интересного сейчас и планируется осуществить в ближайшем будущем не только в культуре, но и во всем комплексном развитии наших городов», — приводятся слова председателя оргкомитета конкурса Николая Новичкова.
Победителями конкурса ранее становились Нижний Новгород и Грозный.
Перед этим сообщалось, кто стал лауреатом конкурса «Звезда качества России».
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Никита Кротов