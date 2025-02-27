Стартовал литературный конкурс для юных талантов «Глаголица»

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Стартовала XII Международная независимая литературная премия «Глаголица» для молодых писателей и поэтов в возрасте от 10 до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Счастливые истории».
Это уникальная возможность проявить свои творческие способности в прозе и поэзии на татарском и русском языках, эссе, художественных переводах с английского на русский язык и драматургии. Для авторов, проживающих вне русскоязычной среды, предусмотрена специальная номинация «БИЛИНГВЫ».
Приказом Минпросвещения «Глаголица» включена в перечень олимпиад и конкурсов на 2024/25 учебный год. Это позволяет победителям рассчитывать на поощрения, в том числе дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.
Подайте заявку на участие в конкурсе можно до 16 июня на сайте.
Участие бесплатное. Конкурс проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
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«130 финалистов получат бесплатные путёвки на литературную смену, которая в этом году впервые пройдёт летом с 26 по 31 августа в Казани. Для молодых писателей запланированы уроки и мастер-классы от известных литераторов, переводчиков, журналистов, брифинги, творческие встречи и многое другое. Помимо этого, финалисты получат альманах «Глаголицы» со своим опубликованным произведением. По окончании смены будут объявлены 13 победителей в восьми номинациях. Главный приз премии – статуэтка «Хрустальная сова» и планшет», – рассказали организаторы.Церемония награждения состоится в Большом зале имени С. Сайдашева с участием Казанского камерного оркестра La Primavera. Ведущим мероприятия станет заслуженный артист России Сергей Чонишвили.
Приказом Минпросвещения «Глаголица» включена в перечень олимпиад и конкурсов на 2024/25 учебный год. Это позволяет победителям рассчитывать на поощрения, в том числе дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.
Подайте заявку на участие в конкурсе можно до 16 июня на сайте.
Участие бесплатное. Конкурс проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
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Лора Луганская