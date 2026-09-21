«Конкурс кошельков»: эксперт назвал идеальный выпускной вечер

21 сентября 2026, 20:56

Эксперт по соцполитике Якубович: выпускной не обязательно должен быть дорогим

Фото: iStock/JulieAlexK

Выпускной вечер является для детей красивым и эмоциональным моментом, и воспоминания о нём невозможно измерить деньгами. Такое мнение выразил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.





В случае, когда родители приняли решение организовать для детей дорогостоящий праздник, и все с этим согласны, проблемы нет. Она появляется тогда, когда добровольность становится формальностью, а деньги — причиной конфликта, пояснил эксперт в разговоре с RuNews24.ru. По его словам, социальный капитал класса создаётся не в ресторане в июне, а на протяжении всех лет, проведённых вместе.





«Хороший выпускной для меня — не обязательно самый дорогой. Это тот, который является продолжением того, что происходило в школе. Если класс за 11 лет не стал коллективом, никакая фотозона за 100 тысяч рублей этого не исправит. А если дети стали близкими людьми, им иногда достаточно школьного двора, старого учителя, нескольких фотографий и возможности спокойно поговорить», — сказал Якубович.