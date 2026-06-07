Катя Лель рассказала, сколько уже потратила на выпускной дочери
Подготовка к выпускному дочери Кати Лель обошлась более чем в 70 тысяч рублей
Катя Лель поделилась подробностями подготовки к выпускному своей дочери Эмилии. Об этом сообщает Popcake.
По словам артистки, организация праздника уже обошлась более чем в 70 тысяч рублей, при этом сбор средств велся заранее всем классом.
«Я не считала, но у них будет в самом красивом месте в Москве. В ресторане. Деньги собирались уже давно. Поэтому мне нравится, как они готовятся к этому событию. На этом не стоит экономить», — рассказала Катя Лель.Артистка также отметила, что в этом году примет участие в праздничном концерте на ВДНХ, где будет поздравлять московских выпускников. Особенно трогательно для неё то, что среди них — и её собственная дочь.
Эмилия заканчивает лицей, сдаёт экзамены и планирует поступать в медицинский вуз, выбрав профессию стоматолога. По словам певицы, она поддерживает выбор дочери и считает, что важно следовать своему призванию.