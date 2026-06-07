Катя Лель рассказала, сколько уже потратила на выпускной дочери

07 июня 2026, 22:01

Подготовка к выпускному дочери Кати Лель обошлась более чем в 70 тысяч рублей

Катя Лель (Фото: Instagram* / @katyalelofficial)

Катя Лель поделилась подробностями подготовки к выпускному своей дочери Эмилии. Об этом сообщает Popcake.





По словам артистки, организация праздника уже обошлась более чем в 70 тысяч рублей, при этом сбор средств велся заранее всем классом.



