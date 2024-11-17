Конкурс красоты «Мисс Вселенная-2024» выиграла датчанка Виктория Кьер Тейлвиг

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В Мексике в концертном зале Arena Ciudad de México завершился финал конкурса «Мисс Вселенная-2024», в который прошли 12 девушек. Победительницей и обладательницей короны из драгоценных камней стала Виктория Кьер Тейлвиг из Дании.
За решающей стадией конкурса, в которую прошла и 18-летняя представительница России Валентина Алексеева, наблюдали 22 тысячи зрителей и миллионы телезрителей по всему миру. Вице-мисс стали Чидимма Адетшина из Нигерии, Мария Фернанда Белтран из Мексики, Сучата Чуангсри из Таиланда и Илеана Маркес из Венесуэлы. А победила датчанка Виктория Кьер Тейлвиг, тиару которой передала «Мисс Вселенная-2023» Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа.
Виктории на днях исполнился 21 год. Она профессиональная танцовщица, предприниматель и начинающий юрист. Занимается бизнесом в сфере красоты, активно выступает за охрану психического здоровья и защищает животных. За все 73 года проведения всемирного конкурса красоты представительница Дании выиграла его впервые.
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Александр Бойцов