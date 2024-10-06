Стала известна «Мисс Россия-2024»

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18-летняя Валентина Алексеева из Республики Чувашия завоевала титул «Мисс Россия-2024». Финал конкурса состоялся в субботу 5 октября в концертном зале «Барвиха Luxury Village», сообщает «Лента.ру».
Победительница получила корону и приз в размере 1 миллиона рублей. Миронова будет представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» в Мексике 16 ноября.
Титул «Первая вице-мисс Россия» стала Ирина Миронова из Тольятти, «Вторая вице-мисс» – Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга. Она же получила наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании. Обладательницы второго и третьего места получат стипендию на обучение в одном из российских вузов.
Ангелина Горбунова из Саратовской области также выиграла новую специальную награду от корейской косметической компании Atomy. Она получит титул «Мисс Atomy» и станет послом бренда.
1 октября организаторы конкурса «Мисс Россия» объявили имена и фотографии 50 финалисток конкурса «Мисс Россия 2024». По словам директора конкурса Анастасии Беляк, на конкурс 2024 года было подано рекордное количество заявок – более 85 000.
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Титул «Первая вице-мисс Россия» стала Ирина Миронова из Тольятти, «Вторая вице-мисс» – Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга. Она же получила наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании. Обладательницы второго и третьего места получат стипендию на обучение в одном из российских вузов.
Ангелина Горбунова из Саратовской области также выиграла новую специальную награду от корейской косметической компании Atomy. Она получит титул «Мисс Atomy» и станет послом бренда.
1 октября организаторы конкурса «Мисс Россия» объявили имена и фотографии 50 финалисток конкурса «Мисс Россия 2024». По словам директора конкурса Анастасии Беляк, на конкурс 2024 года было подано рекордное количество заявок – более 85 000.
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Александр Климов