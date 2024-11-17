Россиянка Валентина Алексеева стала финалисткой конкурса «Мисс Вселенная»

Валентина Алексеева (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Каллиников)
Финал конкурса проходил в концертном зале Arena Ciudad de México в присутствии 22 тысяч зрителей, передаёт ТАСС. Победительницей и обладательницей короны из драгоценных стала представительница Дании Виктория Кьер Тейлвиг. Награду ей вручила «Мисс Вселенная -2023» Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа.
Как рассказала агентству генеральный директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк, 18-летняя Валентина Алексеева была одной из самых молодых из 120-ти участниц конкурса и одной из самых высоких. Конкурсанткам она подарила худи с изображением одного из символов России — матрёшки. Девушкам очень понравился подарок, многие уже ходят в этих худи.
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