Участники конкурса «Это у нас семейное» из Подмосковья побывали на джазовом концерте Бутмана

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Семья Свичкаренко и Дутловых из Московской области, выигравшая специальный приз конкурса «Это у нас семейное», побывала на джазовом концерте народного артиста России, саксофониста Игоря Бутмана. Об этом сообщили организаторы конкурса, который проводит президентская платформа «Россия – страна возможностей».
Семья вышла в полуфинал конкурса, а за выполнение задания «Песня трёх поколений» дистанционного этапа соревнований получила в подарок от Бутмана билеты на концерт.
Она признала, что написать песню было нелегко.
Заявки на участие в конкурсе подали более 100 тыс. Особенно активно шла подготовка к заданию «Мультсемья».
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«Прохождение в полуфинал было большой радостью для нас. Приятной неожиданностью стало приглашение от Игоря Михайловича на джазовый концерт. Классическая музыка в нашей жизни присутствует постоянно, а вот послушать джаз вживую, да ещё в таком изумительном исполнении, доводилось редко. Усидеть на месте было невозможно», – рассказала мать семейства Юлия.
Она признала, что написать песню было нелегко.
«По специальности я преподаватель по скрипке, и мои возможности игры на фортепиано ограничены. Когда мы сочинили песню, оказалось, что придётся постараться, чтобы выучить аккомпанемент к своей же пьесе. Следующим этапом нужно было распределить партии для всех членов семьи, собрать это воедино, отрепетировать и записать. Мы впервые пели вместе и очень удивились, что дети так умеют пет», – поделилась Юлия.Девиз семьи – «С музыкой по жизни». Мама Юлия, папа Игорь, 14-летняя Виктория и 18-летняя Валерия выбрали профессией игру на скрипке. Отец – артист оркестра Большого театра, мать преподаёт музыку. У бабушки Елизаветы Васильевны нет профессионального образования, но она прекрасно поёт.
Заявки на участие в конкурсе подали более 100 тыс. Особенно активно шла подготовка к заданию «Мультсемья».
«У нас был костюм Красной шапочки, папе купили маску волка. Бабушка достала из комода тяжёлые очки прабабушки и распустила шарф, чтобы всё было достоверно. Она даже испекла пирожки, чтобы Красная шапочка шла через лес с достойным реквизитом», – рассказала Юлия.Сейчас семья готовится к окружному полуфиналу, который состоится в Москве 16-19 мая. А финал конкурса «Это у нас семейное» пройдёт летом. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов отправятся в большие семейные путешествия.
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Лора Луганская