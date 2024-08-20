Конкурс подрядчиков для диагностики церкви Спаса Нерукотворного Образа перенесли

Фото: iStock/Vera Tikhonova
В Санкт-Петербурге перенесён конкурс на выбор подрядчика для обследования конструкций церкви Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади.
Отмечается, что одна из причин тому — изменения конкурсной документации. Об этом рассказали в Городском управлении инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества.
До этого сообщалось, что завтра, 21 августа, будет праздник в честь епископа Мирона Критского. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день не следует ссориться, долго любоваться на себя в зеркало, а также вести сельскохозяйственные работы.
Ранее сообщалось, что церковь в подмосковной усадьбе Федино, входящей в федеральный список памятников культуры, отреставрируют.
Читайте также:
Успенский пост в 2024 году: дата начала, запреты и молитвы
В подмосковной усадьбе Федино отреставрируют историческую церковь
РПЦ и Роспатент планируют запретить товарные знаки с религиозной символикой
«Во время работы специалисты проведут химико-технологические исследования строительных материалов, освидетельствование строительных конструкций, фотофиксацию состояния объекта, картограмму выявленных дефектов поврежденных строительных конструкций здания, анализ текущих накопленных деформаций, оценку несущей способности грунтового основания», – добавили в беседе с «Петербургским дневником» в ведомстве.
До этого сообщалось, что завтра, 21 августа, будет праздник в честь епископа Мирона Критского. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день не следует ссориться, долго любоваться на себя в зеркало, а также вести сельскохозяйственные работы.
Ранее сообщалось, что церковь в подмосковной усадьбе Федино, входящей в федеральный список памятников культуры, отреставрируют.
Читайте также:
Успенский пост в 2024 году: дата начала, запреты и молитвы
В подмосковной усадьбе Федино отреставрируют историческую церковь
РПЦ и Роспатент планируют запретить товарные знаки с религиозной символикой
Мелисса Тимофеева