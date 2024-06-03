РПЦ и Роспатент планируют запретить товарные знаки с религиозной символикой

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Русская православная церковь (РПЦ) и Роспатент подготовили законопроект, который предусматривает запрет на регистрацию товарных знаков с религиозными символами или содержанием.
Как сообщает «Коммерсантъ», поправки также запрещают использование религиозных мотивов в названиях коммерческих предприятий.
Примеры, которые вызвали недовольство у представителей духовенства, включают такие названия, как «Душа монаха», «Исповедь грешницы», сигареты «Saint George», а также бренды «Кроткая монашка» и «Батюшка онлайн».
Представители бизнеса выражают беспокойство относительно потенциальных негативных последствий этой инициативы для уже существующих брендов. Эксперты подчеркивают, что Роспатент и так отклоняет заявки на регистрацию торговых марок с религиозной тематикой.
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Примеры, которые вызвали недовольство у представителей духовенства, включают такие названия, как «Душа монаха», «Исповедь грешницы», сигареты «Saint George», а также бренды «Кроткая монашка» и «Батюшка онлайн».
Представители бизнеса выражают беспокойство относительно потенциальных негативных последствий этой инициативы для уже существующих брендов. Эксперты подчеркивают, что Роспатент и так отклоняет заявки на регистрацию торговых марок с религиозной тематикой.
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Артем Кузьмин