Конкурс «Родная игрушка» открыл приём заявок на второй сезон
Российское общество «Знание» и Движение Первых запустили второй сезон Всероссийского конкурса «Родная игрушка».
Его разделили на три номинации по степени готовности продукта. В «Идеи игр и игрушек» приглашают авторов концепций, эскизов и описаний без готового образца. Номинация «Прототипы игр и игрушек» подходит для первых рабочих моделей, которым нужна доработка перед запуском в производство. В «Готовая продукция» принимают игрушки, уже представленные на рынке.
Сроки подачи заявок зависят от номинации. На участие в «Идея игры или игрушки» заявления принимают до 28 июня. На номинации «Прототип игры или игрушки» и «Готовая продукция» подать заявку можно до 14 августа. Участвовать в конкурсе могут независимые авторы и творческие коллективы от 14 лет.
Финалисты номинаций «Идеи игр и игрушек» и «Прототипы игр и игрушек» попадут в специальный Банк идей и прототипов. Там их работы увидят производители. Если проект запустят в производство, автор получит вознаграждение. Финалисты номинации «Готовая продукция» смогут претендовать на включение в реестр проверенной продукции со знаком «Родная игрушка». Их товары порекомендуют для оснащения детских садов и школ. Подробнее читайте на сайте.
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