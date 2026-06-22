Россиянам посоветовали не откладывать поиск работы на осень

22 июня 2026, 10:49

Карьерный Эксперт Курбанова назвала лето лучшим временем для трудоустройства

Фото: iStock/Dragos Condrea

Вопреки распространенному мнению, летний сезон — не является «мертвым» на рынке труда. Массовое снижение поиска работы, может дать заметное преимущество, рассказала Айгюн Курбанова.





Как сообщила газете «Известия» основательница «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов, лето часто оказывается одним из лучших периодов для поиска работы благодаря традиционному спаду конкуренции. Она отметила, что многие воспринимают тёплый сезон как время для длительного отдыха и восстановления, однако процесс найма в компаниях не останавливается полностью — хотя из-за отпусков согласование вакансий может занимать больше времени.

«Если человек долго работал и чувствует сильную усталость, ему кажется логичным использовать лето как период большого отпуска — не две недели, а месяц или даже несколько месяцев, чтобы восстановиться», — объяснила Курбанова.