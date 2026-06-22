Россиянам посоветовали не откладывать поиск работы на осень
Карьерный Эксперт Курбанова назвала лето лучшим временем для трудоустройства
Вопреки распространенному мнению, летний сезон — не является «мертвым» на рынке труда. Массовое снижение поиска работы, может дать заметное преимущество, рассказала Айгюн Курбанова.
Как сообщила газете «Известия» основательница «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов, лето часто оказывается одним из лучших периодов для поиска работы благодаря традиционному спаду конкуренции. Она отметила, что многие воспринимают тёплый сезон как время для длительного отдыха и восстановления, однако процесс найма в компаниях не останавливается полностью — хотя из-за отпусков согласование вакансий может занимать больше времени.
«Если человек долго работал и чувствует сильную усталость, ему кажется логичным использовать лето как период большого отпуска — не две недели, а месяц или даже несколько месяцев, чтобы восстановиться», — объяснила Курбанова.По оценке эксперта, количество резюме на рынке снижается примерно с 500 до 200, что заметно повышает шансы кандидатов быть замеченными рекрутерами. Кроме того, устроившись летом, новый сотрудник успевает адаптироваться к началу осеннего делового сезона, когда активность во многих сферах возрастает.
Специалист также посоветовала учитывать отраслевую специфику: например, в образовании набор персонала активизируется перед учебным годом, а в туризме, гостиничном бизнесе, общепите и логистике спрос на сотрудников традиционно растёт именно в летний период.