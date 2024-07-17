Константинов: Власти Крыма оценят ущерб от терактов на Крымском мосту

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В Крыму намерены приступить к подсчёту размеров ущерба, нанесённого Крымскому мосту в результате террористических актов. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что работа по оценке ущерба объекта от терактов будет организована на самом серьёзном уровне, с привлечением экспертов и технических специалистов. Парламентарий также добавил, что после совершённых нападений меры безопасности на Крымском мосту многократно усилены.
По словам Константинова, виновные в совершении террористических актов не особенно скрываются и даже бахвалятся своим преступлением. Однако он выразил уверенность, что всех их ждёт неминуемое справедливое наказание.
Украина дважды организовывала теракты на Крымском мосту. В первый раз — в октябре 2022 года, во второй — ровно год назад, 17 июля 2023 года.
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По словам Константинова, виновные в совершении террористических актов не особенно скрываются и даже бахвалятся своим преступлением. Однако он выразил уверенность, что всех их ждёт неминуемое справедливое наказание.
Украина дважды организовывала теракты на Крымском мосту. В первый раз — в октябре 2022 года, во второй — ровно год назад, 17 июля 2023 года.
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Александр Бойцов