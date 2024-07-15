РВ: ВС РФ отражают атаки ВСУ у Севастополя, Крымский мост перекрыт

Фото: iStock/Vladimir Zapletin
Российские войска отражают атаки ВСУ в районе Севастополя. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Появилась информация о том, что взрывы гремят в районе мыса Фиолент. Работает система ПВО, уничтожающая летящие в сторону Крымского полуострова украинские беспилотники.
Также сообщается, что перекрыт для движения автотранспорта Крымский мост. Инфоцентр переправы просит находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее сообщалось, что над территорией Брянской области средствами ПВО сбиты десять беспилотников ВСУ.
Читайте также:
Беспилотник упал на территории электроподстанции в Липецкой области
Ещё три беспилотника ВСУ сбиты над Брянской областью
ВС РФ ударили по военному объекту в Одессе, на месте прилёта сильный пожар
Также сообщается, что перекрыт для движения автотранспорта Крымский мост. Инфоцентр переправы просит находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее сообщалось, что над территорией Брянской области средствами ПВО сбиты десять беспилотников ВСУ.
Читайте также:
Беспилотник упал на территории электроподстанции в Липецкой области
Ещё три беспилотника ВСУ сбиты над Брянской областью
ВС РФ ударили по военному объекту в Одессе, на месте прилёта сильный пожар
Анастасия Чинкова