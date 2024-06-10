Названа сумма ущерба от энергетической и водной блокады Крыма

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Ущерб, нанесённый Крыму в результате водной и энергетической блокады со стороны Украины, составил 14 триллионов рублей. Такую сумму озвучил глава крымского парламента Владимир Константинов.
В интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он пояснил, что сумма ущерба от водной блокады составляет семь триллионов рублей. ПО энергетической блокаде — примерно столько же. Парламентарий также подчеркнул, что эти цифры могут увеличиться по мере выявления новых пострадавших.
По словам Константинова, в Республике Крым также будет подсчитан ущерб, нанесённый транспортной и продовольственной блокадами, после террористических актов. Кроме того, будет дана оценка разрушениям инфраструктуры полуострова за время нахождения в составе Украины.
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