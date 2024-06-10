Названа сумма ущерба от энергетической и водной блокады Крыма

В ночь с 9 на 10 июня КНДР отправила в Южную Корею более 300 воздушных шаров для мусора. Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.