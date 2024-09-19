Стало известно, сколько россиян стрессуют при поиске работы

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Опрос сервисов «Работа.ру» и СберПодбор показал, что при поиске работы 83% россиян испытывают стресс.
При этом из них большинство (57%) чувствуют стресс постоянно, а 26% - редко. Отмечается, что лишь 17% опрошенных признались, что ощущают спокойствие при подборе новой работы.
Причинами стресса люди назвали давление из-за нехватки средств, опасения по поводу выбора места работы, сомнения в своих навыках и квалификации, подготовку к собеседованиям, страх перед будущим.
А в Кузбассе усилят рабочие бригады скорой помощи за счёт студентов из Индии и Египта.
Ранее аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» выяснили, что 33% россиян использую нейросети и ИИ для получения дополнительного дохода. 22% из них отметили, что с помощью новых технологий их прибыль увеличилась до 15%.
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Причинами стресса люди назвали давление из-за нехватки средств, опасения по поводу выбора места работы, сомнения в своих навыках и квалификации, подготовку к собеседованиям, страх перед будущим.
«Частые отказы стали источником стресса для 31% респондентов, а 29% отметили большую конкуренцию среди соискателей в своей сфере. Давление со стороны родственников ощущают 11% опрошенных, и только 4% указали на другие причины стресса, такие как боязнь рекрутеров и нового начальства», — приводит RT текст исследования.
А в Кузбассе усилят рабочие бригады скорой помощи за счёт студентов из Индии и Египта.
«Такая практика в Кузбасской станции СМП введена впервые. Будущие медики смогут многому научиться у опытных специалистов и после получения диплома быстрее адаптируются к работе», — приводит «Сiбдепо» сообщение Министерство образования Кузбасса.
Ранее аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» выяснили, что 33% россиян использую нейросети и ИИ для получения дополнительного дохода. 22% из них отметили, что с помощью новых технологий их прибыль увеличилась до 15%.
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Мелисса Тимофеева