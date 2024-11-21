Минюст РФ обратился в суд, чтобы прекратить деятельность объединения «Родина»

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Минюст РФ обратился в Хамовнический суд Москвы и потребовал прекратить деятельность Общероссийской общественной организации «Народно-патриотическое объединение «Родина», проинформировало РИА Новости.
«Административный истец обратился в суд с административным исковым заявлением к Общероссийской общественной организации «Народно-патриотическое объединение «Родина» о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра», — говорилось в документах.
Оказалось, что от организации с 2022 года не поступали данные о продолжении её деятельности, а ещё отчётность.
Хамовнический районный суд будет рассматривать иск на заседании 3 декабря.
Ранее пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации сообщила, что суд вынес приговоры предпринимателям за хищение 300 миллионов рублей на госконтрактах с Минобороны РФ. Генеральные директора коммерческих предприятий проведут в колонии общего режима до девяти лет.
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Ольга Енгалычева