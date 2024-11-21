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Минюст РФ обратился в суд, чтобы прекратить деятельность объединения «Родина»

Фото: iStock/ Pattanaphong Khuankaew

Фото: iStock/ Pattanaphong Khuankaew

Минюст РФ обратился в Хамовнический суд Москвы и потребовал прекратить деятельность Общероссийской общественной организации «Народно-патриотическое объединение «Родина», проинформировало РИА Новости.
«Административный истец обратился в суд с административным исковым заявлением к Общероссийской общественной организации «Народно-патриотическое объединение «Родина» о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра», — говорилось в документах.

Оказалось, что от организации с 2022 года не поступали данные о продолжении её деятельности, а ещё отчётность.



Хамовнический районный суд будет рассматривать иск на заседании 3 декабря.

Ранее пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации сообщила, что суд вынес приговоры предпринимателям за хищение 300 миллионов рублей на госконтрактах с Минобороны РФ. Генеральные директора коммерческих предприятий проведут в колонии общего режима до девяти лет.

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#заседание
Зимняя уборочная техника будет дежурить в Дубне круглые сутки
21 ноября 2024, 16:02

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Коммунальщики Дубны в преддверии зимы перешли на круглосуточное дежурство.
Об этом сообщил глава городского округа Максим Тихомиров.
«В этом году подходим к зимнему сезону в полной готовности. Служба городского благоустройства МБУ «ЖКУ» отрабатывает оперативно, а с началом снегопадов перешла на круглосуточное дежурство», – отметил Тихомиров.
Тротуары Дубны будут убирать компактные тракторы МТЗ 320. Они оптимально подходят для этих работ. Недавно парк автотехники пополнили сразу 10 машин. Правительство Московской области передало две ГАЗели, два экскаватора-погрузчика, два мини-погрузчика, самосвал и два трактора.

Также парк, в котором сейчас 43 единицы крупногабаритной техники, пополнился 48 ручными роторными снегоуборщиками.

Вся техника – в рабочем состоянии и готова к круглосуточной работе. Во время снегопадов сначала специалисты убирают центральные улицы и подъезды к социальным объектам, затем – и другие участки.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье объявили штормовое предупреждение
21 ноября 2024, 15:57

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Штормовое предупреждение объявлено на территории Московской области в четверг, 21 ноября, в связи с сильными осадками, штормовым ветром и похолоданием, об этом водителей региона предупредили в подмосковном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
«До утра местами ожидаются сильные осадки — дождь, переходящий в мокрый снег, и снегопад, а также ветер с порывами до 27 метров в секунду. Температура воздуха опустится ниже 0°С. На дорогах возможна гололедица», — говорится в сообщении.
В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями автомобилистам рекомендуется по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Если на машине всё ещё летняя резина, выезжать на ней нельзя. За рулём нужно сохранять предельную внимательность, не превышать скорость и не совершать резких манёвров. Перед пешеходными переходами следует заранее притормаживать.

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Главный архитектор Подмосковья стала вице-президентом Союза архитекторов России
21 ноября 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Главного архитектора Московской области Александру Кузьмину избрали вице-президентом Союза архитекторов России, выборы состоялись в рамках XVII съезда общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России», сообщает пресс-служба Мособлархитектуры
«Союз архитекторов России играет огромную роль в истории архитектуры нашей страны. (…) Быть вице-президентом Союза — это большая честь и большая ответственность, и ещё огромная радость общения с людьми, близкими по духу, готовыми на всё ради профессии и блага будущих поколений», — прокомментировала своё избрание Александра Кузьмина.
Отмечается, что президентом Союза архитекторов на период с 2024 по 2028 гг. был избран действующий глава — народный архитектор Российской Федерации Николай Шумаков. Первым вице-президентом, по итогам голосования, остался почётный архитектор России, заслуженный архитектор Московской области Владимир Бакеев.

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Воробьёв посетил волонтёрскую мастерскую «Zамаскируем СВОих» в Краснознаменске
21 ноября 2024, 15:28

Андрей Воробьёв (в центре). Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Мастерские объединения «Zамаскируем СВОих» по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей, маскировочных накидок, сухого душа и прочих вещей, нужных бойцам в зоне специальной военной операции, открыты в Доме офицеров Краснознаменска, в работах принимают участие свыше 250 волонтёров. Мастерскую посетил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Я хотел поблагодарить вас за то, что вы делаете! Очень много слышал о вашем дружном коллективе, который Олеся (руководитель объединения «Zамаскируем СВОих» Олеся Черемисина — прим. ред.) собрала и уже продолжительное время возглавляет. Хочу передать вам слова признательности и от себя лично, и от тех подразделений, которые используют то, что вы производите от чистого сердца», — сказал волонтёрам Андрей Воробьёв.
Каждый день в волонтёрских мастерских работают около 50 человек: члены семьи участников СВО и просто неравнодушные люди. Произведённое в мастерских рассылают по разным воинским подразделениям.

«Когда пришла идея организовать все это, я боялась, что люди не придут. Но я так ошибалась! Многие, как и я, очень хотели чем-то помочь. К нам приходят и школьники, и молодые и очень немолодые люди, детки с четырёх лет вместе с родителями», — рассказала Олеся Черемисина.
За время работы мастерских в Доме офицеров Краснознаменска оттуда в зону СВО доставили уже свыше 30 тысяч квадратных метров маскировочный сетей, около 19 с половиной тысяч наборов «сухого душа», 6,2 тыс. упаковок сухих завтраков, а также около 400 носилок-волокуш и 260 маскировочных накидок.

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#андрей воробьёв
#краснознаменск
#сво
#волонтеры
#помощь
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Нарколог объяснил, из-за чего появляется зависимость от никотина
Нарколог Казанцев: люди курят, потому что не умеют проживать эмоции
21 ноября 2024, 15:07

Фото: istockphoto.com/Miljan Živković

21 ноября считается днем отказа от курения. Этот день был установлен для того, чтобы осведомить о вреде табака и поддержать людей, стремящихся бросить курить. Многие курильщики не избавляются от зависимости, утверждая, что она помогает им справляться со стрессом. Но есть ли зависимость между эмоциями и никотином?
Врач-нарколог, главный врач медицинского центра «Зависимость 24» Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что связь между эмоциями и зависимостью есть.

«К сожалению, у эмоций есть связь с любым видом зависимости, то есть это может быть заедание, курение, алкоголь, наркотики. Любой вид напряжения, любая стрессовая ситуация — и зависимый человек сразу же обращается к употреблению психоактивных веществ. Тем более никотин продается на каждом углу и не так порицается», — сказал врач.

Он добавил, что зависимость образуется нет от самих эмоций, а от неумения их проживать.

«Человек не может прорабатывать эти эмоции, не может их проживать, он начинает, как и любой зависимый, больше употреблять. Проснулся — покурил, занялся сексом — покурил, покушал — покурил, не кушаешь — сидишь на диете или нервничаешь — покурил», — объяснил эксперт.

По его словам, так происходит обман организма, потому что эмоции никуда не пропадают, а лишь заглушаются, и единственный выход — научиться самостоятельно проживать — даже горе.

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#наркотики
#стресс
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Энергетики Подмосковья работают в усиленном режиме из-за ухудшения погоды
21 ноября 2024, 14:45

Фото: пресс-служба компании «Россети Московский регион»

Подмосковные энергетики перешли на усиленный режим работы на фоне ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
По данным Росгидромета, в регионе с полудня 21 ноября ожидается ухудшение погоды. Пойдут дождь со снегом, ветер усилится до 20 м/с, а температура понизится до -4С.
«На оперативное устранение последствий непогоды привлекают 657 бригад, а также 2 тыс. 732 единицы спецтехники, в том числе передвижные дизельные электростанции», – говорится в сообщении.
Энергетики заверили, что имеют все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии. В случае возникновения технологических нарушений на сетях электроснабжения продолжительность восстановительных работ не будет превышать двух часов.

При отключении электричества можно позвонить на горячую линию «Мособлэнерго» 8(495) 99-500-99, на «Светлую линию» «Россети Московский регион» 8(800) 220-0-220, а также по телефонам единой диспетчерской службы городского округа.

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#минэнерго мо
#электричество
#погода
#подмосковье
#московская область
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В Краснознаменске завершили благоустройство площади Ленина
21 ноября 2024, 14:44

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Благоустройство площади Ленина завершили в Краснознаменске, результат проведённых работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе рабочего визита, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Знаю, что жители Краснознаменска давно мечтали преобразовать главную площадь города и территорию городского пруда около неё. Три года назад по президентскому проекту мы привели в порядок зону отдыха у «старого озера». Прошлой осенью председатель Краснознаменского отделения «Боевого братства» Александр Владимирович (Исаев — прим. ред.) обозначил необходимость привести в порядок и саму площадь Ленина. Нам удалось приступить к работам в этом году, сейчас они уже завершены. Сделали всё так, чтобы было комфортно, интересно, чтобы можно было погулять с детьми», — сказал Андрей Воробьёв.
Он добавил, что в будущем году в Краснознаменске планируется благоустроить Комсомольский бульвар.

Андрей Воробьёв (справа). Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Отмечается, что в ходе работ по благоустройству на площади Ленина поменяли систему освещения и плитку, обустроили широкую зону с зелёными насаждениями, отделяющую пешеходную часть от автодороги. На площади также разместили удобные лавочки, арт-объект с названием города и доску почёта.

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#благоустройство
#андрей воробьёв
#краснознаменск
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Мособлдума предложила на федеральном уровне упростить проезд техники для пожаротушения
Мособлдума предложила упростить проезд техники для пожаротушения
21 ноября 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Депутаты Мособлдумы предложили на федеральном уровне предоставить право проезда по автодорогам спецтехники для тушения пожаров без оформления специальных разрешений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Лесные пожары могут быстро распространяться. Важно ликвидировать их в кратчайшие сроки. Сейчас, чтобы тяжеловесная техника могла проехать к месту пожара, нужно оформлять спецразрешение, а здесь важен каждый час», – пояснил на заседании глава комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.
Сейчас минимальный срок выдачи специального разрешения составляет три часа, без учёта времени на разработку проекта организации дорожного движения.

Ранее законодательная инициатива была направлена в правительство России. На неё было получено положительное заключение. Теперь законопроект планируется направить в Госдуму.

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#подмосковье
#мособлдума
#техника
#пожары
#законопроект
#госдума
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На Камчатке нашли рыб-каннибалов
Ученые обнаружили рыб-каннибалов в озерах на Камчатке
21 ноября 2024, 14:24

Фото: iStock/Sohadiszno

На Камчатке в озерах Зеленое и Тополовое, которые расположены на территории природного парка «Вилючинский», ученые обнаружили рыб-каннибалов. Об этом сообщили в Камчатском государственном университете им. Витуса Беринга. По информации исследователей, часть рыб рода гольцов, достигнув половой зрелости, начинают нападать и поедать своих сородичей, ускоряясь в росте и пропуская несколько сезонов размножения.
Сами озера образовались порядка 2,5 тысяч лет назад из-за активности вулканов, создав таким образом естественную лабораторию для изучения процессов эволюции, поделилась Паничева в беседе с «Газетой.Ru». Из-за того, что гольцы оказались изолированы внутри этих двух водоемов, стало возможным проводить сравнительные анализы одних и тех же рыб, но обитающих в разных озерах.
«Интересно, что, несмотря на схожесть озер по размерам, форме и глубине, набор фенотипов гольцов в них различается. Более того, существуют различия между хищными формами из этих и соседних озер. Мы считаем, что в водоемах произошли независимые эволюционные события», — поделились в университете.
Полученные благодаря исследованию изолированных озер данные ученые смогут использовать для изучения процессов эволюции.

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