«Конструирование антироссийского мифа на Западе»: на аукцион выставят первую печатную биографию Ивана Грозного

09 сентября 2026, 01:40

Первая печатная биография Ивана Грозного уйдёт с молотка в Петербурге

Фото: iStock/Zolnierek

На аукционе в Санкт‑Петербурге 17 сентября выставят на продажу первую печатную биографию царя Ивана Грозного. Об этом проинформировал аукционный дом «Литфонд».