«Конструирование антироссийского мифа на Западе»: на аукцион выставят первую печатную биографию Ивана Грозного
На аукционе в Санкт‑Петербурге 17 сентября выставят на продажу первую печатную биографию царя Ивана Грозного. Об этом проинформировал аукционный дом «Литфонд».
Лот представляет собой экземпляр уникального издания — первой в истории европейского книгопечатания биографии русского царя. Её автором является лютеранский пастор Пауль Одерборн. Стоит отметить, что лишь спустя столетие на Западе издали отдельную книгу, посвящённую другому русскому монарху — Петру Великому.
Произведение Одерборна относят к жанру политического памфлета: его создали вскоре после завершения Ливонской войны в рамках широкой пропагандистской кампании, направленной против Московского царства. На сайте аукционного дома книгу характеризуют как одну из ключевых отправных точек в формировании на Западе антироссийского мифа.
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