Ребенок пострадал от взрыва игрушки в российском регионе
В Ставрополе ребенок оказался в больнице после взрыва предмета, который он нашел на улице. О происшествии сообщил в телеграм-канале глава города Иван Ульянченко.
Инцидент случился 26 января. Мальчик поднял на улице вещь, похожую на пластиковую игрушку в форме гранаты, и принес ее домой. Позже находка взорвалась.
После случившегося ребенка осмотрели врачи и приняли решение о госпитализации в офтальмологическое отделение детской краевой больницы. Сейчас ему оказывают необходимую помощь, состояние оценивается как стабильное.
По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельствам дадут правовую оценку.
Иван Ульянченко также обратился к родителям с просьбой объяснить детям, что поднимать любые найденные на улице предметы опасно. Кроме того, он поручил городскому комитету образования усилить профилактическую работу в детских учреждениях.
