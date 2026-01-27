Ребенок пострадал от взрыва игрушки в российском регионе

27 января 2026, 11:11

В Ставрополе пострадал ребенок от взрыва найденной на улице игрушки

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Ставрополе ребенок оказался в больнице после взрыва предмета, который он нашел на улице. О происшествии сообщил в телеграм-канале глава города Иван Ульянченко.