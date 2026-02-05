Мужчина убил экс-возлюбленную с помощью мягкой игрушки
В Японии бывший молодой человек выследил беременную женщину с помощью GPS‑трекера и убил ее. Об этом пишет South China Morning Post.
По данным издания, 28-летний Такуми Оучи встречался с Комацумото меньше года, но после расставания в 2024-м не смог смириться с разрывом и продолжал звонить и писать. Когда женщина заблокировала его, она вскоре вышла замуж и забеременела, о чем Оучи узнал и решил отомстить.
Полиция префектуры Ибараки сообщает, что мужчина отправил родителям Комацумото мягкую игрушку, внутри которой был GPS‑трекер. Посылку он представил как «приз» из лотереи парка развлечений. Женщина забрала подарок домой, и так злоумышленник выяснил ее точный адрес.
31 декабря 2025 года, когда мужа не было дома, Оучи проник в квартиру и напал на Комацумото. Он избил ее и несколько раз ударил ножом. Следователи отмечают, что она до последнего пыталась защитить ребенка — на руках остались синяки.
Подозреваемого задержали. Фигурант вину не признает, однако, как уточняется, его опознали по записям камер видеонаблюдения у дома потерпевшей.
Читайте также: