Консультант Валинуров назвал профессии, где можно зарабатывать по 250 тыс рублей

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Карьерный консультант Ильгиз Валинуров прокомментировал результаты опроса, где выяснилось, что россияне назвали желаемой зарплату в размере 250 тыс. рублей.
Он объяснил, что такие деньги могут зарабатывать сейчас специалисты IT-сферы, а также руководители различных структур и компаний.
А результаты другого опроса банка ВТБ показал, что жители Сибири больше других предпочитают копить раздельно, а главными целями сбережений считают формирование финансовой подушки, отпуск или ремонт.
Ранее руководитель клиентской команды Среднего бизнеса ДО «Якутский» АО «Альфа-Банк» Андрей Гоголев заявил, что цифровые финансовые активы выгоднее классических инструментов инвестирования, в чём и заключается их преимущество.
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«Это может быть начальник отдела продаж, руководитель отдела логистики, главный бухгалтер, и если компания небольшая, в регионе, то это вполне может быть директор небольшого производства», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.
А результаты другого опроса банка ВТБ показал, что жители Сибири больше других предпочитают копить раздельно, а главными целями сбережений считают формирование финансовой подушки, отпуск или ремонт.
«В настоящее время у россиян наиболее востребованы среднесрочные вклады, поскольку они позволяют постепенно увеличивать доход вслед за ростом ключевой ставки. А объединение усилий и общие цели позволяют семьям достичь больших успехов в накоплении», — приводит «Сiбдепо» комментарий начальника управления «Развитие пакетов услуг и подписок» банка Владимира Лаврова.
Ранее руководитель клиентской команды Среднего бизнеса ДО «Якутский» АО «Альфа-Банк» Андрей Гоголев заявил, что цифровые финансовые активы выгоднее классических инструментов инвестирования, в чём и заключается их преимущество.
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Мелисса Тимофеева