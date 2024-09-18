Россиянам раскрыли преимущества цифровых финансовых активов

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Руководитель клиентской команды Среднего бизнеса ДО «Якутский» АО «Альфа-Банк» Андрей Гоголев заявил, что цифровые финансовые активы выгоднее классических инструментов инвестирования, в чём и заключается их преимущество.
«Цифровые финансовые активы в 9 случаях из 10 будут выгоднее, чем классические инструменты инвестиций. Классические инструменты подразумевают много обязательных бюрократических процедур. В традиционном процессе на бирже участвуют как минимум 5 посредников, а в некоторых случаях их число доходит до 12. Цифровые финансовые активы позволяют участникам рынка минимизировать издержки за счёт отказа от посредников», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Гоголев.
Тем временем Федеральное общество сетевой торговли предложило создать в России Федеральный цифровой арбитраж для решения торговых споров в интернете. Такая идея связана со всё большим ростом популярности торговых сделок в Сети, и соответственно, ростом споров и прений по этому поводу.
«ФОСТ просит рассмотреть возможность создания Федерального цифрового арбитража, уполномоченного рассматривать все споры по правоотношениям, совершённым в интернете, включая споры между площадками, продавцами и покупателями цифровых платформ», — приводит RT текст обращения организации на имя первого зампреда правительства РФ Дениса Мантурова.
Ранее сообщалось, что Единый цифровой военный реестр предлагается передать в ведение Министерства обороны.
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Мелисса Тимофеева