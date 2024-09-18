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Россиянам раскрыли преимущества цифровых финансовых активов

Финэксперт Гоголев: Цифровые финансовые активы выгоднее
18 сентября 2024, 15:23
Фото: iStock/setthaphat dodchai

Фото: iStock/setthaphat dodchai

Руководитель клиентской команды Среднего бизнеса ДО «Якутский» АО «Альфа-Банк» Андрей Гоголев заявил, что цифровые финансовые активы выгоднее классических инструментов инвестирования, в чём и заключается их преимущество.
«Цифровые финансовые активы в 9 случаях из 10 будут выгоднее, чем классические инструменты инвестиций. Классические инструменты подразумевают много обязательных бюрократических процедур. В традиционном процессе на бирже участвуют как минимум 5 посредников, а в некоторых случаях их число доходит до 12. Цифровые финансовые активы позволяют участникам рынка минимизировать издержки за счёт отказа от посредников», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Гоголев.

Тем временем Федеральное общество сетевой торговли предложило создать в России Федеральный цифровой арбитраж для решения торговых споров в интернете. Такая идея связана со всё большим ростом популярности торговых сделок в Сети, и соответственно, ростом споров и прений по этому поводу.



«ФОСТ просит рассмотреть возможность создания Федерального цифрового арбитража, уполномоченного рассматривать все споры по правоотношениям, совершённым в интернете, включая споры между площадками, продавцами и покупателями цифровых платформ», — приводит RT текст обращения организации на имя первого зампреда правительства РФ Дениса Мантурова.

Ранее сообщалось, что Единый цифровой военный реестр предлагается передать в ведение Министерства обороны.

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Назван последний день лета в Москве
Синоптик Шувалов: 18 сентября — последний день летнего тепла в столице
18 сентября 2024, 15:34

Фото: iStock/yulenochekk

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что сегодняшний день, 18 сентября, станет последним днём летнего тепла в столице.
Далее, по его словам, последует похолодание.

«Самый холодный день второй половины недели — воскресенье, когда дневная температура понизится до 13-15°С, а ночная — до 3-8°С. И самая холодная ночь как раз будет после самого холодного дня — в ночь на понедельник. По области температура может понизиться до -1°С и могут отмечаться первые этой осенью заморозки», — добавил в беседе с RT Шувалов.

А вот главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, наоборот, отметила, что заморозки в Москве до конца сентября можно не ожидать.

«Как правило, в столице заморозки наступают в более поздние периоды. Поэтому я думаю, что до конца сентября температура воздуха в городе в ночные часы останется положительной», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

Ранее Татьяна Позднякова заявляла, что столичный регион не покинет тёплая и сухая погода до конца астрономического лета, которое завершится в день осеннего равноденствия — 22 сентября.

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Какие изменения в законодательстве Московской области произойдут в 2025 году
18 сентября 2024, 15:33

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С 1 марта 2025 года в Московской области начнёт действовать Постановление Правительства РФ от 31 июля 2024 года № 1040, которое вносит изменения в процесс лицензирования. Специалисты министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области сообщили о грядущих изменениях для жителей региона.
Изменится срок рассмотрения заявок на продление лицензии на управление многоквартирными домами сократится до 10 рабочих дней, что на 5 дней меньше.

Важно отметить, что с 1 сентября 2025 года срок выдачи лицензий на управление многоквартирными домами также уменьшится с 28 до 10 рабочих дней.

Процесс лицензирования проходит в несколько этапов:
  1. Министерство проверяет корректность информации, указанной в заявке.
  2. Отправляет запросы в Федеральную налоговую службу (ФНС) и Министерство внутренних дел (МВД) о предоставлении данных о юридическом лице и отсутствии судимостей у генерального директора и учредителей.
  3. Проверяет наличие информации об аннулировании лицензии, банкротстве или дисквалификации.
  4. По результатам проверки направляет в лицензионную комиссию мотивированное предложение о предоставлении или отказе в предоставлении лицензии заявителю.
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#квартиры
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В Подмосковье с начала года ликвидировали более 150 опасных троп через ж/д пути
18 сентября 2024, 15:31

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Меры повышения безопасности на железнодорожном транспорте и объектах ж/д инфраструктуры обсудили на заседании комитет Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям. Председатель Комитета Олег Гаджиев рассказал, что было сделано в этой сфере в регионе в последнее время и сообщил о планах на будущий год, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Железная дорога продолжает оставаться местом повышенной опасности. На текущую дату зафиксирован рост травматизма на так называемых «опасных тропах». Вместе с тем, мероприятия, которые проводит железная дорога, приносят положительный эффект», — сказал Олег Гаджиев.
Он добавил, что в текущем году в регионе ликвидировали 156 опасных троп, ведущих к ж/д станциям и через пути, установили 785 метров капитального ограждения и 15 камер фотовидеофиксации, а также благоустроили 16 подходов к объектам железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, в регионе ведётся строительство разноуровневых и одноуровневых переходов через железную дорогу. В будущем году планируется открыть 15 таких объектов.

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#железная дорога
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#мособлдума
#московская область
#подмосковье
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Ирина Болгар назвала Telegram совместно нажитым с Павлом Дуровым имуществом
18 сентября 2024, 15:31

Фото: соцсети П. Дурова

Ирина Болгар, мать троих детей Павла Дурова, охарактеризовала Telegram как «‎совместно нажитое имущество» с предпринимателем, отметив, что в разных странах существуют различные подходы к разделу такого имущества. Об этом она написала в своем Instagram*.
Ирина Болгар, в своем посте в Instagram*, рассказала о своих десятилетних отношениях с Павлом Дуровым, в которых родились трое детей. Она отметила, что все значимые семейные активы были зарегистрированы на него.

Ирина упомянула, что ей давались обещания, в которые она искренне верила, что она и ее дети всегда будут иметь доступ к семейным активам, несмотря на то, что их брак не был официально зарегистрирован. Женщина также подчеркнула, что главный актив — Telegram — был зарегистрирован только на имя Павла.

По словам Болгар, у нее был доступ к активам через договора и доверенности, которые позволяли ей их использовать, но не обеспечивали надежной защиты ее прав и интересов, а также интересов детей. Она отметила, что эти соглашения могли быть нарушены в любой момент.

Болгар заявила, что в некоторых странах юридически незарегистрированные отношения могут считаться официальными браками, когда речь идет о правах на имущество. Помимо этого, она назвала подобные ситуации общественной проблемой, которая требует внимания со стороны закона.

Домохозяйка или агент спецслужб? Что не так с матерью детей Павла Дурова Ириной Болгар
Домохозяйка или агент спецслужб? Что не так с матерью детей Павла Дурова Ириной Болгар

Летом этого года Ирина Болгар заявила, что жила с Дуровым и родила ему троих детей. Она утверждает, что познакомилась с Павлом в Санкт-Петербурге в 2012 году.

Напомним, что Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Основателю Telegram были предъявлены обвинения в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.

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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В России в тестовом режиме начал работать сайт «Реестр повесток»
18 сентября 2024, 15:26

Фото: istockphoto/scaliger

В России в тестовом режиме запущен сайт реестра электронных повесток для призывников. Портал находится по адресу «реестрповесток.рф».
Через сайт Единого реестра воинского учета в дальнейшем планируется уведомлять призывников о выписке повесток для явки в военкоматы. В настоящее время с его помощью проводится проверка реестра в Рязанской области, Республике Марий Эл и на Сахалине. На главной странице размещена информация о правилах работы с сайтом и порядке действий при получении повестки.

Войти в реестр можно при помощи учётной записи на Госуслугах через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая должна быть подтверждённой. Если такой учётной записи нет, пользователям предлагается пройти процедуру регистрации. Повестка будет считаться вручённой через семь дней после размещения в «Реестре повесток».

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#госуслуги
#призывник
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Волынец объяснила необходимость запрета усыновления гражданам некоторых стран
18 сентября 2024, 15:07

Фото: iStock/mediaphotos

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала чрезвычайно важной идею о запрете усыновления гражданам некоторых стран, так как это обеспечит безопасность российским детям.
«Принятие закона о запрете усыновления наших детей в страны, где официально разрешена смена пола, станет важным и актуальным сейчас, когда Россия является духовным центром мира. Когда принят закон в поддержку наших традиционных духовно-нравственных ценностей. Тогда никакие извращенцы и пальцем не прикоснутся к нашим российским детям», — приводит RT слова Волынец.

В то же время депутаты Госдумы внесли законопроект о праве многодетных семей на бесплатную юридическую помощь.

«У нас в стране начитывается более 2,4 млн многодетных семей. Бесплатная правовая помощь – это важный инструмент их поддержки. Профессиональные участники системы государственной бесплатной правовой помощи проконсультируют и помогут составить правовые документы по самым востребованным темам», – приводит АГН «Москва» слова Владимира Якушева.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила запретить на законодательном уровне движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей.

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#усыновление
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День архангела Михаила — 19 сентября: О чем молиться главнокомандующему святого воинства
Верующие празднуют день верховного архангела Михаила 19 сентября
18 сентября 2024, 14:45

Фото: istockphoto/ Studio Images

19 сентября православные христиане отмечают День архангела Михаила, известный в народе, как Михайлов день. Этот праздник посвящен верховному архангелу Архистратигу или главнокомандующему, который служит защитником и покровителем человечества. О традициях Михайлова дня, истории и дате праздника читайте в материале «Радио 1».
Имя почитаемого 19 сентября архангела Михаила переводится как «Кто как Бог». Верховный архангел Михаил считается предводителем святого воинства ангелов и архангелов в борьбе со злом, а также защитником рода человеческого. Именно Михаил в небесной битве низверг в ад антихриста и его падших ангелов. По приданию, архангел Михаил показался израильтянам в виде огненного столпа, когда те бежали из Египта. Кроме этого Архистратиг спас святых пророков Мисаила, Ананию и Азарию, которых бросили в огонь за отказ поклоняться идолам.

Чудо Архистратига Михаила в Хонех

Первый праздник Архистратига Божия Михаила отмечается в ночь на 19 сентября, когда архангел совершил Чудо в Хонех. Согласно писанию, в IV веке язычники решили уничтожить посвященный архангелу храм в горах с целебным источником у города Иераполя. Безбожники соединили две горные реки и направили поток в ущелье, где стоял храм. Спасение вымолил пономарь храма Архип.

Архангел Михаил явился перед ним, ударил жезлом по скале и весь поток устремился в образовавшуюся расселину. Храм и верующие остались невредимы.
Место, куда ударил архангел, назвали Хонех, что переводится как дыра. Так событие вошло в историю христианства как Чудо архангела Михаила в Хонех. Этому событию также посвящены иконы.
Фото: istockphoto/ Marcobarone

Традиции Михайлова дня 19 сентября

На Руси Михайлов день считался окончанием сбора урожая, а через неделю начинался Филипповский пост. День принято начинать с посещения храмов. Архангелу Михаилу можно молиться о защите и помощи. 19 сентября старались накрывать богатый праздничный стол.


Что можно делать в Михайлов день православным

Стоит помогать нуждающимся и защищать слабых, проявлять милосердие и доброту. Свадьбы в этот день считались крайне удачными. Застолья на Михайлов день на Руси еще назвали осенние братчины – мужчины и женщины организовывали праздничный стол вместе. Считалось, чем богаче стол — тем лучше сложится предстоящий год. После выходили на улицу, где проводили гуляния, хороводы и пели песни. Молодые парни присматривали себе невест, а девушки — женихов.


Запреты на Михайлов день

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом – это может привлечь негативные последствия. Не нужно ссориться, не конфликтовать и избегать любых споров. Предки старались не пользоваться оружием – нельзя было рубить дрова топором.

День не подходит для переездов и связанных с ним хлопотами. Нельзя сквернословить, повышать голос и держать в голове дурные мысли.
Фото: istockphoto/ Svetlana Moon

Кому помогает архангел Михаил и как к нему обращаться

Архангел Михаил считается защитником всех верующих. Он помогает в борьбе со злом, защищает от врагов и недугов. Но прежде всего небесный воитель — покровитель военных, моряков и людей опасных профессий. Также считается, что молитва архангелу способна помочь в исцелении от ран и болезней. Еще одна важная миссия архангела — бороться за душу каждого, защищая от греховных помыслов и устремлений.

В молитвах принято обращаться к Архистратигу Михаилу и Господу, как к единому лицу. Молитв архангелу существует множество, но в основном считается правильным начинать с обращения: «Господи великий Архангеле Михаиле, защити меня от врагов видимых и невидимых», после в молитве можно выражать саму просьбу.

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#история
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В Подмосковье стартовало онлайн-тестирование на знание правил работы такси
18 сентября 2024, 14:43

Фото: istockphoto/ Studio Images

Водители подмосковных такси могут пройти бесплатное обучение и аттестацию на знание правил работы в этой сфере, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Для того, чтобы открылся доступ к тесту, необходимо пройти обучение на платформе taxi-sdo.mos.ru, а заметем зайти в личный кабинет системы КИС «АРТ». Ссылка на тест будет активна, если профиль полностью заполнен. Если ссылка не активна, следует внести в профиль недостающие сведения. Для успешного прохождения теста необходимо ответить правильно минимум на восемь вопросов из десяти за 20 минут», — говорится в сообщении.
Пересдавать проваленный тест можно сколько угодно, однако в онлайн-формате предусмотрена только одна пересдача. Остальные попытки предоставляются очно — в любом из четырёх аттестационных центрах в Солнечногорске Подольске, Коломне и Ивантеевке.

В министерстве отметили, что сейчас тестирование проводится на добровольной основе, однако с 1 марта будущего года такая аттестация станет обязательной.

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#московская область
#подмосковье
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Общество «Знание» организует онлайн-викторину по истории знаменитого торгового маршрута
18 сентября 2024, 14:12

Фото: Министерство образования Московской области

1 октября 2024 года в 14:00 по московскому времени состоится онлайн-викторина «Путь из варяг в греки: тысячелетняя история развития идей, людей и технологий», организованная Российским обществом «Знание», сообщает Министерство образования Московской области.
Россиянам предлагается проверить свои знания о Великом шёлковом пути, его истории и выдающихся личностях IX–X веков.

Для участия необходимо сформировать команду из семи человек: один куратор и шесть участников. Игра будет состоять из пяти раундов, вопросы которых будут касаться ключевых событий и личностей того времени.

Все команды смогут присоединиться к онлайн-трансляции викторины в официальной группе Российского общества «Знание» ВКонтакте.

Ведущим мероприятия станет блогер, преподаватель истории и финалист Всероссийского конкурса «Классная тема!» Александр Оджо. После завершения соревнования участники получат сертификаты.

Викторина является частью образовательного проекта «Путь из варяг в греки», в рамках которого по всей стране проводятся различные мероприятия: лекции, мастер-классы, викторины и показы фильмов. Эти события помогут учащимся лучше изучить историю России и осознать значение Великого шёлкового пути.

Проект продлится до 15 октября и охватит все 89 регионов России. Регистрация команд открыта до 30 сентября на официальном сайте проекта.

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