Контейнер с товарами МСП Подмосковья отправили в Объединённые Арабские Эмираты

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сборный груз с товарами региональных производителей отправили из Московской области в Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она рассказала о поддержке в рамках экспортного сервиса «Контейнер для МСП».
«Это уже третий контейнер с товарами подмосковных производителей, отправленный на экспорт в рамках сервиса. На этот раз услугой воспользовались производитель снэков ООО «Соломон-Трейд» из Одинцова и производитель шоколадных конфет – компания «Деловое партнёрство» из Подольска. Всего предприятия отправили восемь паллет, в том числе 14 новых товарных позиций. Стоимость отгрузки составляет 20 тыс. долларов», – рассказала ЗиновьеваОна отметила, что ранее контейнер с товарами пяти подмосковных экспортёров также был направлен в ОАЭ. Затем их продукцию разместили на полках местных супермаркетов в рамках сервиса «Листинг в зарубежных торговых сетях».
Узнать подробнее о сервисе «Контейнер для МСП» и подать заявку на получение этой услуги можно на Инвестпортале Московской области.
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Лора Луганская