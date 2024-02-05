«Контрнаступ одного клоуна»: В Запорожье высмеяли пробравшегося в Работино Зеленского

Фото: РИА Новости/РИА Новости
Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов высмеял информацию в СМИ о посещении президентом Украины Владимиром Зеленским села Работино в Запорожской области.
4 февраля Зеленский заявил, что лично посетил Работино в Запорожской области, где наградил пятерых отличившихся военных ВСУ.
По словам Рогова, Работино в настоящее время является «серой зоной». И «заскочить туда – задача смертников», а устроить фотосессию с большим скоплением народа и техники в чистых резиновых сапогах, без бронежилета и каски является невозможным, подчеркнул он.
Он также добавил, что все эти дни в населенном пункте шли постоянные бои и артдуэли, режима тишины объявлено не было.
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По словам Рогова, Работино в настоящее время является «серой зоной». И «заскочить туда – задача смертников», а устроить фотосессию с большим скоплением народа и техники в чистых резиновых сапогах, без бронежилета и каски является невозможным, подчеркнул он.
«Контрнаступ одного клоуна, или Зачем Зеленский тайно пробрался в Россию? Посёлок ни просто находится под постоянным наблюдением с обеих сторон, он ещё и полностью простреливается, в силу чего по любым скоплениям живой силы и техники следуют незамедлительные ракетно-артиллерийские удары», -написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что все эти дни в населенном пункте шли постоянные бои и артдуэли, режима тишины объявлено не было.
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Элина Позднякова