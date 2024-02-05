На Украине предрекли обрушение фронта ВСУ летом

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Фронт украинской армии обрушится под ударами российской армии уже этим летом. Такой прогноз дал полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.
Этими словами он прокомментировал заявление руководителя главного управления разведки украинского минобороны Кирилла Буданова, рассказавшего о предстоящем весеннем наступлении ВСУ, когда ВС РФ завершат наступательные действия.
Стариков подчеркнул, что у российской армии сейчас другая стратегия, поэтому она даже не приступала к наступлению. По его словам, ВС РФ в настоящее время ищет слабые места ВСУ.
Экс-полковник добавил, что ВС РФ внедряют новое вооружение, чтобы приступить к наступлению летом. А вот ВСУ к этому времени могут получить в состав неопытных и плохо подготовленных бойцов, которые не смогут оказать противостояние России.
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Стариков подчеркнул, что у российской армии сейчас другая стратегия, поэтому она даже не приступала к наступлению. По его словам, ВС РФ в настоящее время ищет слабые места ВСУ.
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Анастасия Чинкова