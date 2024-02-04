В зоне СВО погиб украинский чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Белоконь

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В зоне проведения специальной военной операции погиб украинский чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Белоконь. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».
Спортсмена мобилизовали в ряды ВСУ в марте 2023 года.
32-летний Белоконь был сильнейшим человеком Украины. В 2017 году в Одессе он побил рекорд Украины по перемещению тягача с прицепом, заполненного людьми, вспоминает глава Ассоциации спортивной борьбы Вадим Касиль.
Ранее в фонде «Боевое Единство» сообщили о том, что в зоне СВО погибла ушедшая на фронт добровольцем врач из Лабытнанги Светлана Медведева с позывным «Мурзай».
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32-летний Белоконь был сильнейшим человеком Украины. В 2017 году в Одессе он побил рекорд Украины по перемещению тягача с прицепом, заполненного людьми, вспоминает глава Ассоциации спортивной борьбы Вадим Касиль.
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Анастасия Чинкова