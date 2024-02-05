ВСУ отказались от активных действий, поскольку им не хватает людей и боеприпасов

Фото: iStock/Michele_Ursi
Вооружённые силы Украины (ВСУ) отдали России инициативу на фронтах спецоперации из-за нехватки людей и боеприпасов. Об этом сообщает The New York Times,
Украинские военные испытывают острую нехватку артиллерийских снарядов и комплектующих для ремонта бронетехники. Из-за этого, как отмечают авторы публикации, главная цель ВСУ сейчас — это сохранение существующих позиций.
Как заявил накануне в интервью итальянскому телевидению украинский президент Владимир Зеленский, в наземном конфликте с Россией настал застой из-за задержек в поставках западного оружия. При этом он положительно оценил операции ВСУ на море и отметил, что Украине необходимы не только боеприпасы, но и современная военная техника.
Российская армия заметно доминирует на полях спецоперации из-за большого арсенала артиллерии, об этом украинский офицер рассказал ранее в интервью для американского издания Politico. По его словам, чтобы взять инициативу на линии боевого соприкосновения необходимо иметь большее количество боеприпасов и артиллерии, чем имеет противник.
Читайте также:
«Превышает во много раз»: В ВСУ признали доминирование ВС РФ
«Делят окопы с трупами»: западные СМИ раскрыли страшные условия ВСУ на фронте
Залужный написал для CNN статью о планах ВСУ
Как заявил накануне в интервью итальянскому телевидению украинский президент Владимир Зеленский, в наземном конфликте с Россией настал застой из-за задержек в поставках западного оружия. При этом он положительно оценил операции ВСУ на море и отметил, что Украине необходимы не только боеприпасы, но и современная военная техника.
Читайте также:
«Превышает во много раз»: В ВСУ признали доминирование ВС РФ
«Делят окопы с трупами»: западные СМИ раскрыли страшные условия ВСУ на фронте
Залужный написал для CNN статью о планах ВСУ
Артем Путинцев