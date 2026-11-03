Концентрация формальдегида в воздухе Новосибирска превысила норму более чем в семь раз

03 ноября 2026, 11:45

В воздухе Новосибирска стало в семь раз больше формальдегида

Фото: iStock/Максим Шмаков

В Новосибирске выявили значительное загрязнение атмосферного воздуха. В отдельных районах города среднегодовое содержание формальдегида оказалось выше предельно допустимой концентрации (ПДК) более чем в семь раз.