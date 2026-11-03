Концентрация формальдегида в воздухе Новосибирска превысила норму более чем в семь раз
В Новосибирске выявили значительное загрязнение атмосферного воздуха. В отдельных районах города среднегодовое содержание формальдегида оказалось выше предельно допустимой концентрации (ПДК) более чем в семь раз.
Такие данные приводит портал Om1 Новосибирск со ссылкой на государственный доклад регионального министерства природных ресурсов и экологии, составленный по итогам 2025 года.
Согласно опубликованным сведениям, наиболее высокие показатели загрязнения взвешенными частицами зафиксировали в Заельцовском и Первомайском районах. Среднегодовые концентрации там составили 2,6 и 2,4 ПДК соответственно.
При этом максимальное превышение нормативов по формальдегиду зарегистрировали в Центральном районе. Его концентрация достигла 7,1 ПДК. В Дзержинском районе показатель оказался ниже, но также существенно превысил допустимый уровень — 5,7 ПДК.
В среднем по Новосибирску содержание формальдегида составило 4,6 ПДК, а взвешенных частиц — 1,8 ПДК. Помимо этого, специалисты отмечали превышения разовых допустимых концентраций других вредных веществ. Среди них — диоксид азота, угарный газ, фенол и аммиак.
Существенный вклад в загрязнение атмосферы вносит автомобильный транспорт. На его долю приходится почти 56% общего объёма выбросов. Ещё около 24% загрязняющих веществ поступает от предприятий, занимающихся производством и поставкой электроэнергии, газа и пара.
Кроме того, в региональном Минприроды отметили заметный рост совокупных выбросов загрязняющих веществ в Новосибирской области. За последние пять лет их объём увеличился почти на 70%.
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