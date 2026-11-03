Россиянам объяснили, как добиться перерасчёта за отопление при низкой температуре в квартире

03 ноября 2026, 11:13

Эксперт по ЖКХ Бондарь: можно пересчитать плату за отопление, если дома холодно

Фото: iStock/almaphoto

Жители многоквартирных домов могут потребовать перерасчёт платы за отопление, если температура в их квартирах не соответствует установленным нормативам. Для этого необходимо официально зафиксировать нарушение и получить соответствующий акт, рассказал эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с Москвой 24.





Специалист напомнил, что требования к температуре воздуха в жилых помещениях определены постановлением правительства РФ № 354. Согласно нормативам, в обычных комнатах показатель должен составлять не менее +18 градусов, а в угловых — не менее +20. При сильных морозах, когда температура на улице опускается ниже −30 градусов, допустимые значения повышаются ещё на два градуса.



Если жильцы обнаружили, что в квартире недостаточно тепло, им следует обратиться в диспетчерскую службу управляющей компании и сообщить о проблеме. После регистрации заявки коммунальщики должны направить специалиста, который в течение двух часов обязан прибыть по адресу, провести измерения с помощью специального оборудования и оформить результаты документально.



В случае бездействия управляющей компании собственники могут самостоятельно подготовить акт о нарушении температурного режима. Для подтверждения документа потребуются подписи председателя совета дома и двух соседей. Ещё один способ — заказать обследование в независимой аккредитованной организации. Полученное экспертное заключение можно использовать при обращении в суд, в том числе для взыскания расходов на проведение замеров с управляющей компании.





«На основании готового акта можно требовать снижения платы за коммунальные услуги. За каждый час, когда в помещении было холоднее нормы, стоимость отопления уменьшается на 0,15%», — пояснил Бондарь.