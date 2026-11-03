Россиянам объяснили, как добиться перерасчёта за отопление при низкой температуре в квартире
Жители многоквартирных домов могут потребовать перерасчёт платы за отопление, если температура в их квартирах не соответствует установленным нормативам. Для этого необходимо официально зафиксировать нарушение и получить соответствующий акт, рассказал эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с Москвой 24.
Специалист напомнил, что требования к температуре воздуха в жилых помещениях определены постановлением правительства РФ № 354. Согласно нормативам, в обычных комнатах показатель должен составлять не менее +18 градусов, а в угловых — не менее +20. При сильных морозах, когда температура на улице опускается ниже −30 градусов, допустимые значения повышаются ещё на два градуса.
Если жильцы обнаружили, что в квартире недостаточно тепло, им следует обратиться в диспетчерскую службу управляющей компании и сообщить о проблеме. После регистрации заявки коммунальщики должны направить специалиста, который в течение двух часов обязан прибыть по адресу, провести измерения с помощью специального оборудования и оформить результаты документально.
В случае бездействия управляющей компании собственники могут самостоятельно подготовить акт о нарушении температурного режима. Для подтверждения документа потребуются подписи председателя совета дома и двух соседей. Ещё один способ — заказать обследование в независимой аккредитованной организации. Полученное экспертное заключение можно использовать при обращении в суд, в том числе для взыскания расходов на проведение замеров с управляющей компании.
«На основании готового акта можно требовать снижения платы за коммунальные услуги. За каждый час, когда в помещении было холоднее нормы, стоимость отопления уменьшается на 0,15%», — пояснил Бондарь.
Если коммунальная организация не реагирует на претензии и не производит положенный перерасчёт, жильцам рекомендуется обращаться в контролирующие ведомства. В первую очередь можно направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию через систему ГИС ЖКХ.
Ответственность за предоставление коммунальных услуг с нарушением установленных требований предусмотрена статьёй 7.23 КоАП РФ. В случае вины управляющей компании административный штраф для должностных лиц составляет от 500 до 1000 рублей, а для юридического лица — от 5000 до 10000 рублей.
Если причиной проблем с отоплением стала несвоевременная подача тепла ресурсоснабжающей организацией, например котельной или ТЭЦ, санкции будут более существенными. Как уточнил эксперт, виновным должностным лицам грозит штраф от 5000 до 10000 рублей, самой организации — от 30000 до 50000 рублей.
Кроме того, собственники вправе обратиться в Роспотребнадзор, указав на возможное несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к жилым помещениям, закреплённых в статье 23 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Если обращения в надзорные органы не дадут результата, следующим шагом может стать жалоба в прокуратуру или судебное разбирательство, заключил Бондарь.