Автобус опрокинулся в овраг в Турции: пострадали десятки человек
45 человек пострадали в результате ДТП с междугородним автобусом на юго-западе Турции. Об этом пишет газета Hürriyet.
По данным издания, авария произошла около двух часов ночи примерно в 20 километрах от Бейшехира. Автобус следовал по маршруту Анталья — Ыгдыр, водитель не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось в овраг.
Всех пострадавших госпитализировали на машинах скорой помощи: пятерых направили в медучреждения Коньи, еще троих — в больницу муниципалитета Сейдишехир. Предварительно, около 40 человек получили легкие травмы, еще трое находятся в тяжелом состоянии. В настоящий момент проводится расследование.
Ранее сообщалось, что в Турции столкнулись туристический автобус и перевозивший гранаты грузовик.
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