Автобус опрокинулся в овраг в Турции: пострадали десятки человек

03 ноября 2026, 10:35

В Турции при опрокидывании автобуса в овраг пострадали 45 человек

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

45 человек пострадали в результате ДТП с междугородним автобусом на юго-западе Турции. Об этом пишет газета Hürriyet.