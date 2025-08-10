Концерн «Калашников» презентовал новейшие автоматы АК-15К и АК-15СК

10 августа 2025, 14:58

Минобороны оформило гособоронзаказ на новые автоматы АК-15К и АК-15СК.

Фото: iStock/N Rotteveel

Минобороны России оформило гособоронзаказ на новые модификации автоматов АК-15К и АК-15СК. Об этом сообщил генеральный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев в беседе с ТАСС.