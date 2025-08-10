Концерн «Калашников» презентовал новейшие автоматы АК-15К и АК-15СК
Минобороны России оформило гособоронзаказ на новые модификации автоматов АК-15К и АК-15СК. Об этом сообщил генеральный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев в беседе с ТАСС.
Обе модели рассчитаны под патрон калибра 7,62×39 мм и являются модернизированными версиями уже стоящих на вооружении автоматов. По словам Уржумцева, изделия отличаются улучшенной эргономикой, обновлённой конструкцией и адаптацией под современные боевые условия.
Также концерн представил новый 7,62-мм ручной пулемёт РПЛ-7 и комплект полевого обмундирования нового поколения ВКПО 3.2.
Напомним, в июне Воздушно-десантные войска (ВДВ) получили компактную модификацию АК-12 – укороченный автомат АК-12К, специально адаптированный под задачи мобильных подразделений.
