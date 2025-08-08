На Западе предрекли испытания российской ракеты «Буревестник»
Российские власти могут в ближайшие дни провести испытание межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», пишет The Barents Observer.
Журналисты издания, проанализировав открытые источники, обратили внимание на обновлённые NOTAM — в них воздушное пространство вокруг архипелага Новая Земля площадью около 500 км² закрыто для полётов с 7 по 12 августа.
Автор материала Томас Нильсен предположил, что это связано с запуском «Буревестника»; по его версии, ракета якобы обладает ядерной боеголовкой и ядерным двигателем. В подтверждение версии журналисты указали, что у берегов Новой Земли зафиксированы четыре судна, расположенные, по их мнению, вдоль предполагаемой траектории полёта, а на авиабазе Рогачёво базируются два самолёта «Росатома». Также отмечено, что 5 августа над Баренцевым морем пролетал американский самолёт, предназначенный для поиска ядерных объектов.
Авторы напоминают, что Нова́я Земля использовалась для испытаний ядерного оружия с конца 1950‑х годов и что, по их данным, испытания «Буревестника» проводятся там как минимум с 2017 года. Томас Нильсен полагает, что разработчики оружия стремятся посеять страх на Западе. Ранее, в мае, в США предупреждали об угрозе усиления российского арсенала крылатых ракет: глава Северного командования США генерал Грегори Гийо отметил, что три года ударных операций на Украине дали российским экипажам и военно‑морским силам ценный оперативный опыт.
