На Западе предрекли испытания российской ракеты «Буревестник»

08 августа 2025, 20:55

The Barents Observer: РФ испытает «Буревестник» на Новой Земле в ближайшие дни

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские власти могут в ближайшие дни провести испытание межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», пишет The Barents Observer.