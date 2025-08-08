Пентагон разрабатывает новую систему продажи американского оружия Украине
Пентагон США рассматривает возможность возвращения на американские склады части вооружения, ранее выделенного для Украины. Об этом сообщает телеканал CNN.
Речь идёт, в частности, о боеприпасах и системах, отнесённых к так называемой «красной категории» – в неё уже включены ракеты для комплексов ПВО Patriot и другие виды вооружений, передача которых Киеву откладывается по соображениям стратегического запаса.
Параллельно обсуждается инициатива создания специального «банковского счёта» под эгидой НАТО. Согласно данным издания, государства-члены альянса смогут переводить на него средства для централизованной закупки американского оружия, которое затем будет направляться Украине.
Окончательное решение по этим вопросам пока не принято, однако источники отмечают, что оно может стать частью новой схемы поддержки Киева – с учётом ограниченных ресурсов и необходимости долгосрочного планирования поставок.
Читайте также: