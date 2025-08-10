В МИД заявили, что у России есть не только «Орешник»
Рябков: в России есть еще одно новейшее оружие, помимо «Орешника»
В России есть другое новейшее оружие, помимо «Орешника». Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.
Он пояснил, что не может называть то, что ему не положено.
«Но оно есть», — добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.
Рябков предупредил врагов России, что «Москва времени зря не теряла».
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о скором начале серийного выпуска «Орешника». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 21 ноября 2024 года российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.