В МИД заявили, что у России есть не только «Орешник»

10 августа 2025, 13:47

Рябков: в России есть еще одно новейшее оружие, помимо «Орешника»

Заместители Министра иностранных дел Сергей Рябков (слева) и Александр Грушко (Фото: www.kremlin.ru)

В России есть другое новейшее оружие, помимо «Орешника». Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.





Он пояснил, что не может называть то, что ему не положено.





«Но оно есть», — добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.