Концерт Гребенщикова* отменили во Франции

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Концерт Бориса Гребенщикова*, который был анонсирован в городе Ницца на юге Франции, отменили из-за состояния здоровья музыканта. Соответствующая информация появилась на сайте по продаже билетов Best Events Europe. Отмечается, что покупателям вернут деньги за купленные билеты.
«Состояние здоровья Бориса Гребенщикова не позволяет, к сожалению, провести сегодняшний концерт БГ+ в Ницце 21 сентября. Деньги за билеты будут возвращены покупателям автоматически, в течение 14 дней», — указано в публикации.Напомним, рок-исполнитель покинул Россию сразу же после начала спецоперации на Украине. Однако он утверждает, что ни в коем случае не перестает чувствовать себя русским человеком, не теряет родного языка и уважительно относится к русской культуре.
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