Концерт группы t.A.T.u прогремел в Петербурге

05 января 2026, 03:41

Юлия Волкова и Елена Катина (Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев)

В Санкт‑Петербурге состоялся концерт легендарного дуэта t.A.T.u. Выступление прошло в клубе на Кожевенной линии, хотя началось с двухчасовой задержкой, пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».





Несмотря на опоздание, зрители восторженно встретили Юлию Волкову и Лену Катину. Артистки выразили благодарность поклонникам, отметив, что собравшиеся стали первыми, с кем исполнительницы встретились на сцене в 2026 году.



«Сегодня в зале очень много наших постоянных поклонников, с которыми мы знакомы уже не один год», — подчеркнули певицы.