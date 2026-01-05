Концерт группы t.A.T.u прогремел в Петербурге
В Санкт‑Петербурге состоялся концерт легендарного дуэта t.A.T.u. Выступление прошло в клубе на Кожевенной линии, хотя началось с двухчасовой задержкой, пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Несмотря на опоздание, зрители восторженно встретили Юлию Волкову и Лену Катину. Артистки выразили благодарность поклонникам, отметив, что собравшиеся стали первыми, с кем исполнительницы встретились на сцене в 2026 году.
«Сегодня в зале очень много наших постоянных поклонников, с которыми мы знакомы уже не один год», — подчеркнули певицы.Часть аудитории выразила недовольство тем, что некоторые песни прозвучали на английском языке. В ответ поклонники подхватывали знакомые строки, исполняя куплеты и припевы на русском.
Помимо проверенных временем хитов, t.A.T.u. удивили публику неожиданным кавером — они исполнили саундтрек из популярного сериала 90‑х и нулевых «Зачарованные».