Назвали сумму новогоднего корпоратива Надежды Кадышевой
Российский рынок новогодних корпоративов подвёл итоги самого прибыльного сезона, и главным неожиданным лидером стала народная артистка России Надежда Кадышева.
Как пишет «Коммерсантъ», именно она возглавила список самых дорогих исполнителей на праздничных вечеринках 2025 года, обойдя привычных фаворитов поп-сцены.
Выступление ансамбля «Золотое кольцо» на закрытых мероприятиях оценивалось заказчиками до 50 млн рублей — это максимальная ставка сезона. Для сравнения, Филипп Киркоров и группа «Ленинград», которые традиционно входят в число самых высокооплачиваемых артистов, называли гонорары на уровне 20 млн рублей за новогодний концерт.
Сегмент от шести до десяти млн рублей заняли представители новой волны и альтернативной сцены — Ваня Дмитриенко, группы «Золото» и «Комната культуры». При этом устойчивый спрос сохранили и проверенные хиты: Баста, «Руки Вверх!» и «Звери». Их выступления, по оценкам участников рынка, бронировали заранее.
Отдельным трендом эксперты называют заметное подорожание кавер-групп. За новогодний сет живой музыки заказчики платили до одного млн рублей — почти в три раза больше обычного уровня. Формат вечеров с универсальными хитами «для всех» оказался одним из самых востребованных в этом сезоне.
