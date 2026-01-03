Назвали сумму новогоднего корпоратива Надежды Кадышевой

03 января 2026, 11:37

Новогодний корпоратив Надежды Кадышевой стоил до 50 млн руб

Надежда Кадышева (Instagram*/kadyshevanadezda)

Российский рынок новогодних корпоративов подвёл итоги самого прибыльного сезона, и главным неожиданным лидером стала народная артистка России Надежда Кадышева.