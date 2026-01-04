Концерт Вани Дмитриенко в Петербурге чуть не обернулся трагедией

04 января 2026, 01:05

78.ru: на концерт Вани Дмитриенко в Петербурге вызвали скорую помощь

Фото: iStock/Iulianna Est

Концерт Вани Дмитриенко в Петербурге прошёл не без эксцессов. Некоторым зрителям стало плохо после выступления артиста.





Как сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», посетители мероприятия не смогли оперативно получить свою одежду в гардеробе. Свидетель произошедшего Диана в беседе с изданием рассказала, что работники не справлялись со своими обязанностями, путая номерки и выдавая чужие куртки. По её словам, люди ждали своей очереди порядка двух часов. В какой-то момент некоторые поклонники Дмитриенко чуть не упали в обморок.



«Приезжала скорая. Несколько человек просто на руках выносили, кому-то становилось плохо», — поделилась Диана.