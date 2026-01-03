Стало известно об отмене мартовского большого сольного концерта Ларисы Долиной в Москве
Лариса Долина не выступит на запланированном большом сольном концерте в Москве 6 марта 2026 года. Мероприятие отменили, пишет «КП». Продажу билетов на него уже приостановили.
Концерт под названием «Юбилей на бис» должен был пройти в Московском международном Доме музыки. Билеты находились в продаже около шести месяцев, однако к концу декабря 2025 года реализовали лишь примерно 15% мест.
При этом, как отмечается, активный спрос на весенние концерты обычно начинается после новогодних праздников.
В январе 2026 года выступление отменили, а организаторы, по данным издания, подбирают новую дату, рассчитывая повысить заполняемость зала и распродать оставшиеся билеты. Отмена затронула и концерт с той же программой в Туле. «Юбилей на бис», который планировался на 4 января 2026 года в зале на 724 места, также не состоится. Билеты стоили от 3,5 до пяти тысяч рублей, самые дорогие — на галёрке.
