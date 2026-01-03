Стало известно об отмене мартовского большого сольного концерта Ларисы Долиной в Москве

03 января 2026, 20:06

KP.RU: Юбилейный мартовский концерт певицы Ларисы Долиной отменили в Москве

Лариса Долина (Фото: Instagram*/larisa.dolina.official)

Лариса Долина не выступит на запланированном большом сольном концерте в Москве 6 марта 2026 года. Мероприятие отменили, пишет «КП». Продажу билетов на него уже приостановили.