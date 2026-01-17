Концерт Ларисы Долиной в Обнинске оказался под угрозой срыва

17 января 2026, 02:45

Лариса Долина (РИА Новости / Юрий Кочетков)

Концерт народной артистки России Ларисы Долиной «Юбилей в кругу друзей», запланированный в Обнинске на 8 марта, пока демонстрирует невысокую динамику продаж билетов. Об этом сообщает РИА Новости.





По информации организаторов, на текущий момент реализовано около 15 % мест. В афише сказано, что Долина и её команда музыкантов намерены создать «неповторимую атмосферу, которая запомнится зрителям на долгие годы», однако яркий слоган не особо помогает в продаже билетов.



На вопрос о возможных рисках срыва мероприятия коммерческий директор ООО «ТКА Звёздный дождь» Александра Ясько не смогла дать внятного ответа. По её словам, январь является традиционно сложным месяцем с точки зрения покупательской активности.



«Мы примерно за две недели, а иногда и за неделю оцениваем рентабельность мероприятия. Потому что основные продажи обычно идут примерно за две недели до концерта», — сказала собеседница агентства.