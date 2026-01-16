Названа дата выхода посмертного альбома Паши Техника

16 января 2026, 20:36

Посмертный альбом Паши Техника «Давай Завтра? (Сегодня!)» выйдет 30 января

Паша Техник (Фото: Инстаграм*/techniquepashalive)

Посмертный альбом Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) «Давай Завтра? (Сегодня!)», записанный совместно с артистом Studmire, выйдет 30 января 2026 года. Об этом последний сообщил в своем телеграм-канале.





Пластинка состоит из 17 треков, выдержанных в жанрах брейкбит, электро и техно. В нее вошли не только песни, но и вставки из личных архивов — записи разговоров музыкантов по видеосвязи.



По словам соавтора, это не просто альбом, а «память, эксперимент и целая история». Исполнители подготовили его еще в 2024 году.

«Мы не успели дать ему имя, но я назвал его «Давай Завтра? (Сегодня!)» — как диалог, который мы так и не закончили», — написал Studmire.