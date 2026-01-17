Роберта де Ниро и Рэя Лиотту приняли за членов иранской семьи

17 января 2026, 01:29

Итальянское ТВ приняло актёров фильма «Славные парни» за иранскую семью

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

В эфире итальянского телеканала показали кадры из фильма «Славные парни» (1990), представив актёров как реальную иранскую семью до Исламской революции. Об этом сообщает издание Controcopertina.