Роберта де Ниро и Рэя Лиотту приняли за членов иранской семьи
В эфире итальянского телеканала показали кадры из фильма «Славные парни» (1990), представив актёров как реальную иранскую семью до Исламской революции. Об этом сообщает издание Controcopertina.
В рамках программы, посвящённой социальным трендам, ведущий обсуждал популярный флешмоб. Пользователи соцсетей публикуют фотографии родственников, сделанные до Исламской революции в Иране. Цель акции — показать, как выглядела страна в более «свободные» времена.
В качестве иллюстрации журналист использовал снимки, найденные на платформе X. Однако вместо архивных фото он показал кадры из культового фильма Мартина Скорсезе о нью‑йоркской мафии. На изображениях были запечатлены актёры, в том числе Роберт Де Ниро, в образах гангстеров 1970–1980‑х годов.
Ошибка быстро стала поводом для насмешек. В соцсетях особо отметили, что ведущий не узнал одного из самых известных актёров Голливуда.
